Пенсионный фонд

Мэрия Орла утвердила стандарт «малой приватизации»

31.07.2017 Новости

Создан регламент отчуждения имущества малому бизнесу.

Глава администрации орла Александр Муромский утвердил стандарт предоставления муниципальной услуги «Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства». Документ заменит аналогичный регламент, действовавший с 2012 года. Речь идет о реализации федерального закона о «малой приватизации». Напомним, что малый бизнес имеет преимущественное право на выкуп помещений.

Такое право может быть реализовано при условии, что арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находилось во временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет. Доказательством данного факта может послужить договор аренды. При этом у бизнесмена не должно быть задолженности перед муниципалитетом по арендной плате на день заключения договора купли-продажи.

Стандарт предусматривает, что муниципальная услуга оказывается в течение 114 дней с даты поступления обращения от бизнесмена. В случае отказа срок не должен превышать 30 дней, а срок выдачи бизнесмену документов, необходимых для заключения договора купли-продажи, не может превышать 84 дней.

Регламент также предусматривает проведение консультаций чиновниками для бизнеса. Основными требованиями при консультировании объявлены актуальность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность. Добавим, что многим бизнесменам приходится отстаивать право на выкуп арендуемых помещений в суде.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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