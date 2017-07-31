Мэрия Орла утвердила стандарт «малой приватизации»

Создан регламент отчуждения имущества малому бизнесу.

Глава администрации орла Александр Муромский утвердил стандарт предоставления муниципальной услуги «Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства». Документ заменит аналогичный регламент, действовавший с 2012 года. Речь идет о реализации федерального закона о «малой приватизации». Напомним, что малый бизнес имеет преимущественное право на выкуп помещений.

Такое право может быть реализовано при условии, что арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находилось во временном владении или временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет. Доказательством данного факта может послужить договор аренды. При этом у бизнесмена не должно быть задолженности перед муниципалитетом по арендной плате на день заключения договора купли-продажи.

Стандарт предусматривает, что муниципальная услуга оказывается в течение 114 дней с даты поступления обращения от бизнесмена. В случае отказа срок не должен превышать 30 дней, а срок выдачи бизнесмену документов, необходимых для заключения договора купли-продажи, не может превышать 84 дней.

Регламент также предусматривает проведение консультаций чиновниками для бизнеса. Основными требованиями при консультировании объявлены актуальность, своевременность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность. Добавим, что многим бизнесменам приходится отстаивать право на выкуп арендуемых помещений в суде.