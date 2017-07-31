Орловскому бизнесу заплатят за обучение персонала

Администрация Орла утвердила еще одну меру поддержки малого бизнеса.

Сити-менеджер Александр Муромский утвердил «Положение о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с обучением персонала». Основной целью этой меры поддержки заявлено «привлечение финансовых ресурсов в развитие экономики города».

Предоставление субсидий будет осуществляться на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств, предусмотренных в бюджете Орла. Деньги выделят на дополнительное образование и повышение квалификации персонала. Согласно условиям, субсидия предоставляется в размере 90 процентов произведенных целевых расходов, но не более 11 000 рублей.

Преимущественное право на их получение имеют предприниматели, работающие в следующих приоритетных направлениях:

— изготовление продукции производственно-технического назначения;

— инновационная деятельность, включая разработку и производство новых видов продукции и технологий;

— производство товаров народного потребления;

— экологическая и природоохранная деятельность;

— производство продовольственных товаров;

— переработка сельскохозяйственной продукции;

— жилищно-коммунальное хозяйство; развитие туризма и гостиничного бизнеса;

— народные художественные промыслы и ремесла;

— оказание услуг по организации энергосбережения и повышению энергоэффективности;

— ремонт электрической и бытовой техники;

— оказание услуг населению в сфере ЖКХ;

— ремонт и пошив одежды и обуви.

Субсидии не положены кредитным организациям, страховым компаниям, инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам, а также представителям игорного бизнеса и участниками соглашений о разделе продукции. Кроме того, субсидии не дадут предприятиям, производящим и реализующим подакцизные товары, а также добывающим полезные ископаемые, за исключением общераспространенных.