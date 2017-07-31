Пенсионный фонд

Потомский раскритиковал ремонт дорог в Шаблыкинском районе

31.07.2017 Новости

И поручил усилить контроль за работами.

На аппаратном совещании 31 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский обозначил проблему дорожного ремонта в Шаблыкинском районе. Его глава региона посетил 29 июля. По словам губернатора, он заметил нарушения при проведении работ подрядчиком — асфальт укладывался в дождь. Ранее отремонтированное дорожное полотно уже пришло в негодность.

— Такую работу я не приму. Если это сельская территория, это не значит, что ремонт должен проводиться на низком уровне, — подчеркнул Вадим Потомский и потребовал от своего заместителя Александра Ремиги проконтролировать решение проблемы.


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