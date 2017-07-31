Скончалась третья пострадавшая в автокатастрофе в Становом Колодезе

Врачи не спасли ее жизнь.

В реанимационном отделении орловской больницы скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая в аварии в районе деревни Становой Колодезь, сообщили «Орелграду» в Управлении ГИБДД по Орловской области.

— Девушка 1998 года рождения умерла в больнице, — сказали в отделе пропаганды.

Трагедия произошла 29 июля в 23:20 на автодороге «Пилатовка-Редькино». 19-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. На месте погибли 17-летняя и 15-летняя девушки, находившиеся в салоне. Водитель и еще две молодые пассажирки были госпитализированы.