Пенсионный фонд

Скончалась третья пострадавшая в автокатастрофе в Становом Колодезе

31.07.2017 Новости

Врачи не спасли ее жизнь.

В реанимационном отделении орловской больницы скончалась 19-летняя девушка, пострадавшая в аварии в районе деревни Становой Колодезь, сообщили «Орелграду» в Управлении ГИБДД по Орловской области.

— Девушка 1998 года рождения умерла в больнице, — сказали в отделе пропаганды.

Трагедия произошла 29 июля в 23:20 на автодороге «Пилатовка-Редькино». 19-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего врезался в дерево. На месте погибли 17-летняя и 15-летняя девушки, находившиеся в салоне. Водитель и еще две молодые пассажирки были госпитализированы.


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