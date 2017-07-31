Пенсионный фонд

Суд обязал восстановить уничтоженное поле под Орлом

31.07.2017 Новости

Восстановления нарушенного участка добился Россельхознадзор.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, правонарушение было совершено в прошлом году. В Орловском районе на территории Голохвастовского сельского поселения при проведении земельных работ был уничтожен плодородный слой почвы. Виновником этого признали ООО «Радон». Данный факт установил суд, который временно приостановил деятельность предприятия.

— В целях восстановления состояния нарушенного земельного участка, в Орловский районный суд было подано исковое заявление, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. – Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

ООО «Радон» обязали разработать проект рекультивации и провести восстановительные работы на нарушенном земельном участке площадью 4381,844 квадратных метра.


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