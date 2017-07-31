Пенсионный фонд

Учебники для орловских школьников закупят в издательствах

31.07.2017 Новости

Так власти планируют сэкономить и ускорить процесс.

Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, сформирована заявка на закупку учебников в 14 издательствах, которые имеют авторское право на прямую поставку книг. Это позволит сократить расходы и сроки поставок.

На данный момент в бюджете региона заложено 58,6 млн рублей на приобретение учебников, но требуется еще 94 миллиона.

— Эту сумму необходимо согласовать с Департаментом финансов области и приступить к закупке учебников, чтобы все школы были ими обеспечены, — сказал губернатор области Вадим Потомский.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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