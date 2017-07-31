Пенсионный фонд

В Орле нашли банкомат, который «жрет деньги»

31.07.2017 Новости

После инцидента Сбербанк даже не выключил терминал.

Жительница Орла Мария Свиридова пожаловалась на то, что банкомат Сбербанка не внес деньги на её карту и при этом не вернул их. История опубликована в сообществе «Орловчане ВКонтакте». По словам девушки, 22 июля она зашла в «Европу» на Карачевском шоссе, чтобы внести 20 тысяч рублей на карту. Действуя по инструкции, она вставила карту, выбрала нужную операцию и внесла деньги.

— На экране появляется примерная ошибка «Операция не может быть выполнена, заберите карту», дословно вспомнить не могу. После чего карта возращается, а деньги нет, на карте деньги тоже не появляются, — написала Мария.

Позже выяснилось, что руководство Сбербанка, узнав об инциденте — Мария написала заявление на возврат денег — не потрудилось разобраться в ситуации. 26 июля на том же банкомате девушка обнаружила лист с приклеенной надписью «Жрет деньги 26/07». Сам аппарат работал, им можно было пользоваться. Никакого предупреждения от банка о возможных неполадках не было.


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