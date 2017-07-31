В Орле нашли банкомат, который «жрет деньги»

После инцидента Сбербанк даже не выключил терминал.

Жительница Орла Мария Свиридова пожаловалась на то, что банкомат Сбербанка не внес деньги на её карту и при этом не вернул их. История опубликована в сообществе «Орловчане ВКонтакте». По словам девушки, 22 июля она зашла в «Европу» на Карачевском шоссе, чтобы внести 20 тысяч рублей на карту. Действуя по инструкции, она вставила карту, выбрала нужную операцию и внесла деньги.

— На экране появляется примерная ошибка «Операция не может быть выполнена, заберите карту», дословно вспомнить не могу. После чего карта возращается, а деньги нет, на карте деньги тоже не появляются, — написала Мария.

Позже выяснилось, что руководство Сбербанка, узнав об инциденте — Мария написала заявление на возврат денег — не потрудилось разобраться в ситуации. 26 июля на том же банкомате девушка обнаружила лист с приклеенной надписью «Жрет деньги 26/07». Сам аппарат работал, им можно было пользоваться. Никакого предупреждения от банка о возможных неполадках не было.