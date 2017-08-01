Орел украшают к Дню города

На зданиях появляются классические баннеры и растяжки.

Как сообщил начальник УКХ Орла Дмитрий Зуев на рабочем совещании в мэрии 1 августа, ведется работа по установке праздничных флагов и баннеров на улицах города. Закончить обещают к 3 августа.

— В преддверии праздника подрядные организации ведут уборку улиц, площадей, скверов. Проводятся работы по очистке памятников, воинских захоронений Троицкого и Крестительского кладбищ, братского кладбища фашизма, уборка прилегающих территорий, — сообщил Зуев.

Отметим, что в прежние годы Орел, как правило, к 1 августа уже был если не полностью, то на 90-95% готов к празднованию Дня освобождения от немецких захватчиков.