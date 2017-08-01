Орловец получил 10 лет за убийство возлюбленной

За решетку надолго отправлен житель Верховского района.

Как сообщили в Верховском районном суде, уголовное дело было рассмотрено 26 июля. А преступление подсудимый совершил 5 марта текущего года. Кровавая драма разыгралась ночью. Еще вечером мужчина вместе с сожительницей принялся распивать спиртное в своем доме. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Озверевший мужчина буквально забил возлюбленную.

Как установили эксперты, он нанес сожительнице кулаками по голове менее 10 ударов, по рукам, туловищу и ногам – еще не менее 20-ти. Травмы были не смертельными. Но мужчина не остановился. Он схватил кухонный нож и ударил им женщину в грудь не менее пяти раз. Она скончалась на месте происшествия.

Действия «кавалера» следствие и суд квалифицировали по статье 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.