Под Ливнами в кукурузном поле заблудился ребенок

Мальчика нашли в течение часа.

Накануне днем в Ливенском районе в кукурузном поле заблудился 9-летний мальчик, сообщает «Принт ТВ». На поиски отправились полицейские, следователи, сотрудники МЧС и обычные жители. Общими усилиями ребенка удалось найти меньше чем за час.

— Основная сложность заключалась в том, что ребенок не слышит, и длительное время его невозможно было найти, — сообщил Александр Шебанов, старший следователь Ливенского МСО СУ СК РФ по Орловской области. — Но ребенок был найден живым и здоровым.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.