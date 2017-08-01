Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с байкером под Орлом

Их просят обратиться по телефону 400-348.

УМВД России по Орловской области разыскивает очевидцев смертельной аварии, которая случилась 21 июля в 18:25 на автодороге М-2 «Крым» неподалеку от Знаменки. Об этом 1 августа сообщили в ведомстве.

Напомним, мотоцикл BMW с госномером 3728 АУ 50 RUS ехал по объездной в сторону Москвы и врезался в «Газель» с госномером Е 269 ВМ 57 RUS, ехавшую впереди попутно. От полученных травм водитель байка скончался на месте, а пассажирка получила телесные повреждения.

— Сотрудники полиции просят очевидцев данного ДТП обратиться по телефону 400-348. Конфиденциальность гарантирована, — сообщили в полиции.