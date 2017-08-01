Путину показали разработку орловского завода «Протон»

Предприятие готовится к масштабной инвестиции.

Президенту РФ Владимиру Путину 26 июля представили проект разработки и производства импортозамещающих силовых полупроводниковых IGBT-модулей завода «Протон-Электротекс», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия.

До 2022 года «Протон» планирует инвестировать в проект порядка 300 миллионов рублей плюсом к уже вложенным 250. IGBT-модули выпускаются на заводе с 2016 года, в разработке находятся еще четыре типа продукции.

— IGBT модули является «сердцем» любого современного мощного преобразователя энергии, которые применяются во многих отраслях промышленности, а именно в электроприводе, карьерной спецтехнике, электротранспорте, традиционной и «зеленой» энергетике, — пишет ТАСС.

Напомним, 13 июля «Протон» посетил губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он высоко отозвался о работе предприятия.