Пенсионный фонд

В Орле пенсионерку поймали на краже дорогой парфюмерии

01.08.2017 Новости

Женщина забрала с собой товар стоимостью более 8 тысяч рублей.

Как сообщили в Отделе Росгвардии по Орловской области, сотрудники вневедомственной охраны пресекли кражу дорогостоящей парфюмерии из магазина в ЦУМе. Они прибыли по сигналу тревоги из магазина. Продавец описала женщину, которая ушла, не заплатив за парфюмерную воду стоимостью более 8 тысяч рублей.

Воровку задержали сразу же на выходе из торгового центра и обнаружили у нее тот самый флакон. Подтвердить его покупку женщина — 60-летняя жительница Орловского района — не смогла. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.


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