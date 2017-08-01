В Змиевке чиновникам предложили «пойти поработать»

Губернатор Вадим Потомский провел откровенный разговор с фермерами Свердловского района.

Сегодня глава региона провел рабочее совещание по аграрным вопросам в Змиевке. Для беседы были приглашены фермеры, так как именно в этом районе в начале 90-х годов прошлого века возникло движение крестьянско-фермерских хозяйств.

В начале беседы глава района Виктор Рожков попросил подчиненных, которые пришли поприсутствовать на разговоре губернатора и фермеров, приступить к выполнению своих обязанностей на своих рабочих местах. Из этого предложения стало понятно, что разговор предстоит серьезный.

Вопросы, которые фермеры задавали Вадиму Потомскому, в основном касались земли и проблемы выписываемых штрафов. Так, один из фермеров посетовал, что у него приобретен животноводческий комплекс с 14 гектарами земли, но для 700 голов крупно-рогатого скота ее не хватает. Чиновники предлагали земли, однако они оказались слишком далеко от комплекса. Губернатор сразу понял, что вопрос в недопонимании властей и фермеров, и порекомендовал обеим сторонам искать общий язык.



Сами фермеры признают, да и чиновники отлично понимают, что фермер — это помощник на селе, а агрофирмы завладели серьезным объемом земель в районе и социальной ответственности не несут. Поэтому поддержка фермеров и КФХ должна быть в приоритете.

Сообщили губернатору еще одну проблему. Инвесторы сдают в субаренду площади неизвестным структурам, район от этого получает налоги не в полной мере, однако запретить субаренду пока не смогли. Губернатор порекомендовал чиновникам через суд внести изменения в договор.

Отдельно коснулись кадастровой стоимость земли. Возникают ситуации, когда хозяйства среднего уровня платят налог, вдвое превышающий тот, что платят агрогиганты.

Тут же посоветовавшись с руководителем аграрного блока Дмитрием Бутусовым, Вадим Потомский предложил решение — создать из нескольких свободных рабочих мест и штатных единиц других департаментов в департаменте сельского хозяйства юридическую группу, которая будет помогать фермерам.

— В случае «переборов» с контролирующими организациями вы должны будете пойти к районным властям. Мы это берем на контроль и свою юридическую группу направляем вам в помощь, чтобы проверки по возможности отбить, — пояснил Потомский. — Другого выхода нет — каждый делает свою работу. Мы можем вас проконсультировать бесплатно или заступиться в суде, чтобы с контролирующими организациями прийти к компромиссу.