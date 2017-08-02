Пакетом брать выгоднее

По итогам первого полугодия 2017 года доля абонентов «Ростелекома» по ШПД в Орловском регионе, которые предпочли пакетные предложения, превысила 32%. Из них 91% абонентов подключены на пакеты услуг, объединяющие Домашний интернет и Интерактивное телевидение. На втором месте – пакет услуг «Домашний интернет + Домашний телефон», его выбрали более 6% абонентов ШПД. И замыкает тройку лидеров пакет из трех услуг: Домашний интернет, Интерактивное телевидение и Домашний телефон.

Юрий Солдатенков, директор Орловского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Спрос на пакетные предложения стабильно растёт. Значительную роль в этом играют одновременное подключение и настройка услуг, возможность использования дополнительных сервисов и использование «единого окна» для оплаты. Также пакетные предложения дают прекрасную возможность клиентам сократить расходы на услуги связи. Если говорить о доли пакетов Интерактивное телевидение и широкополосный Интернет, то на сегодня она составляет более 56% процентов от абонентской базы пользователей Интернет по волоконно-оптическим линиям связи».

При подключении услуг пакетом клиент получает ряд несомненных преимуществ. Во-первых, это позволяет экономить на абонентской плате. Во-вторых – на времени, так как подключение и настройка комплекта оборудования происходит единовременно. Плюс в качестве бонусов компания предоставляет и дополнительные сервисы.

Наиболее популярный пакет услуг «Домашний Интернет и Интерактивное телевидение». Тарифы данного пакета позволяют пользоваться услугами «Ростелеком» на выгодных условиях. Например, за подключение тарифа «Легкая цена» абонент получает Антивирус на месяц или ТВ-приставку и Wi-Fi роутер за 1 рубль в месяц. Для любителей игр есть тариф «Игровой», который включает в себя Игровые опции: World of Tanks и Фогейм.

Помимо высокоскоростного интернета и качественного телевизионного контента (и сигнала), абоненты пакета «Навсегда» получают возможность пользоваться рядом дополнительных сервисов: «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Караоке», «Мультискрин», «Родительский контроль». При помощи новой услуги «Safe Kids» можно защитить ребенка в сети от интернет-угроз. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.