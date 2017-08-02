Перекрытие дорог в Орле 5 августа: схема

Как сообщили в УГИБДД по Орловской области, в субботу, 5 августа, будет запрещена парковка с 00.00 до 12.00 — на ул. Пушкина (на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-я Курская), на ул. Московская (на участке от Красного моста до ул. Революции), на площади Мира (на участке от ул. Московская до ул. Пушкина);

с 00.00 до 23.00 — на площади Ленина (на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. М. Горького (на участке от ул. Бресткая до ул. Пионерская), на ул. Пролетарская гора и пер. Почтовый, на ул. Салтыкова-Щедрина (на участке от ул. Полесская до ул. Пионерская).

В этот же день будет закрыто движение транспортных средств по следующим адресам:

с 9.30 до 12.00 по ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. Гостиная), по ул. Гостиная (от ул. Карачевская до ул. Гагарина), по ул. Комсомольская (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), по ул. Московская (на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции), по ул. Пушкина (от Красного моста до пер. Новосильский), площади Мира (от ул. Московская до ул. Пушкина);

с 17.00 до 23.00 по площади Ленина (на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по ул. М. Горького (на участке от ул. Бресткая до ул. Пионерская), по ул. Пролетарская гора и пер. Почтовый, по ул. Салтыкова-Щедрина (на участке от ул. Полесская до ул. Пионерская).

Пассажирскому транспорту рекомендовано организовать движение по следующим улицам: ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская, а также по ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60 лет Октября, ул. Герцена, ул. Московская.

Кроме того, во время спортивных мероприятий в центре города движение автотранспорта также будет запрещено с 10.00 до 13.00 по маршрутам проведения.

С 10.00 до 11.30 пройдет легкоатлетический пробег по следующим маршрутам:

— 10.00 — дистанция 600 метров: площадь Ленина (старт) — ул. Максима Горького — ул. Пионерская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш);

— 10.10 — дистанция 1 километр: площадь Ленина (старт) — ул. Максима Горького — ул. Гуртьева — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш);

— 10.30 — дистанция 2 километра — 2 круга по маршруту движения дистанции 1 километр;

— 10.50 — дистанция 4 километра — 4 круга по маршруту движения дистанции 1 километр.

С 11.30 до 13.00 будет организована открытая велосипедная гонка-критериум по маршруту: площадь Ленина (старт) — ул. Максима Горького до пересечения с ул. Красноармейская (разворот) — ул. Максима Горького — ул. Пионерская — ул. Салтыкова-Щедрина — площадь Ленина (финиш).

С 7.00 до 13.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Максима Горького (от площади Ленина до ул. Пионерская).