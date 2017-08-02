Под Орлом осудили почтальона, вскрывавшего чужие письма

Женщина более трех лет пользовалась чужой кредитной картой.

Обвинительный приговор по делу в отношении теперь уже бывшего начальника почтового отделения был вынесен судом Колпнянского района. Ее признали виновной по статье 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки». Установлено, что в 2012 году она украла письмо, пришедшее на имя местной жительницы от АО «ОТП Банк». Это было простое почтовое отправление. Как установил суд, почтальона разобрало любопытство.

Она принесла письмо домой и вскрыла его. Внутри оказалась кредитная карта. Банк предлагал местной жительнице воспользоваться своими услугами. Однако та даже не узнала об этом. Почтальон активировала карту и два года пользовалась ею от чужого имени. В 2014 году срок действия карты истек.

Но банк прислал новое письмо. Почтальон провернула ту же операцию – вскрыла чужое послание и присвоила карту. Подсудимая признала вину, и дело было рассмотрено в особом порядке. Как сообщили в Колпнянском суде, женщине назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, в течение которого она должна своим поведением доказать исправление.

Напомним, что ранее суд Орловского района оштрафовал на 50 тысяч рублей начальницу почтового отделения, которая присваивала деньги из кассы.