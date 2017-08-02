В Орловской области появятся наемные дома социального использования

Вадим Потомский утвердил порядок учета социальных домов.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский утвердил «Порядок учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства». Органам местного самоуправления рекомендовано завести муниципальные реестры для их учета. Документ предполагает, что на территории нашего региона будут отведены специальные участки, на которых возведут такие дома.

Для России это относительно новая практика. Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены в 2014 году. Согласно закону наемным домом социального использования считается дом, в котором доля сдаваемых в наем помещений социального жилфонда превышает 50 процентов. Для строительства и эксплуатации наемных домов разрешено использовать бюджетные средства любого уровня.

Однако при этом должны соблюдаться условия. Помещения в таком доме разрешено предоставлять лишь тем, кто не признан малоимущим. При этом доход семьи не должен превышать максимального размера, позволяющего ей купить жилье, в том числе за счет кредита или займа. Такая величина устанавливается местными органами власти. Договор должен заключаться на срок не менее 1 года, но не более чем на 10 лет.

Согласно изданному губернатором постановлению, муниципальный реестр является общедоступным информационным ресурсом и представляет собой систематизированный свод записей об объектах учета. Последние – это наемные дома социального использования и земельные участки, предоставленные для их строительства.

Вести реестр будут в электронном виде. В нем будет содержаться вся необходимая информация, включая местоположение, кадастровый номер участка, площадь дома и количество социальный квартир в нем, а также данные о собственнике. Вероятно, владеть домами будут муниципалитеты.