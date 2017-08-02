Жилинспекция назвала незаконным отключение света за долги УК

И направляет УК и энергетиков в суд.

Как сообщили в Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области, ведомство рассмотрело ситуацию вокруг четырех домов на улице Игнатова. Напомним, «Орловский энергосбыт» дал понять, что жители домов пострадают из-за долгов «УК Советского района» — в компании пригрозили отключить электричество в подъездах и лифтах.

— В соответствии с ч. 9.1 Жилищного кодекса Российской Федерации с 01.01.2017 электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в частности для освещения мест общего пользования, входит в состав жилищных услуг, — сообщили в ведомстве. — Жилинспекция Орловской области обращает внимание и управляющей организации, и гарантирующего поставщика электроэнергии, что действующим законодательством в жилищной сфере не предусмотрено введение ограничений в предоставлении жилищных услуг.

Подытоживая, в Жилинспекции отметили, что отключение света будет неправомерным, а спор между УК и «Орловским энергосбытом» должен решаться в суде.