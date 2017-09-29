В Болховском микрорайоне истребляют собак

Мужчина, сделавший это, представился индивидуальным предпринимателем.

В микрорайоне «Болховский» неизвестный мужчина, представившийся индивидуальным предпринимателем Константином Никитиным, усыпил несколько собак, сообщает «Орловское информбюро». У одной убитой собаки остались пять щенков. При этом сделать это попросили якобы сами жители, а у него имеется соответствующая лицензия.

Позже в беседе с зоозащитником Эдуардом Горбачевым тот же Константин Никитин прикрылся депутатми микрорайона, которые вроде бы в курсе отлова и отстрела животных. Журналисты дозвонились до него, но он перенаправил их в управление ветеринарии. Там заявили, что Никитин в управлении не работает.

В полиции по делу ведется проверка.