Опубликовано видео из автомобиля, протаранившего столб на Комсомольской

Водитель уворачивался от выехавшего автомобиля.

В сети появилось видео с авторегистратора, установленного в автомобиле «Рено», который поздно вечером 28 сентября попал в ДТП на улице Комсомольской. Напомним, водитель не справился с управлением и врезался в столб в районе «Стрелы». Его супруга в соцсетях сообщала, что авария случилась из-за неустановленного джипа.

На записи видно, что «Рено» ехал по автодороге, и с прилегающей территории выехал черный внедорожник. Водитель не сразу заметил его, и чтобы увернуться от столкновения, он вильнул влево. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Видео обрывается перед столкновением.

Отметим, что пострадавшему вряд ли удастся добиться правды и компенсации — «Рено» не зацепил выехавший джип. Практика аналогичных случаев показывает, что вину водителя автомобиля, который «спугнул» другого, доказать не получится.