Под Орлом гаишник отказался от взятки от пьяного водителя

30.09.2017 Новости, Общество

И мужчину осудили.

Кромской районный суд признал орловца виновным в покушении на дачу взятки, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Установлено, что мужчина ехал пьяным по Троснянскому району. Его остановил сотрудник ГИБДД и составил на него протокол. Не желая лишиться прав, пьяный водитель предложил главному гаишнику Троснянского района взятку в размере 15 тысяч рублей. Тот отказался, а мужчина «заработал» уголовное дело.

Суд приговорил его к 200 тысячам рублей штрафа. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования