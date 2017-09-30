Под Орлом гаишник отказался от взятки от пьяного водителя

И мужчину осудили.

Кромской районный суд признал орловца виновным в покушении на дачу взятки, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Установлено, что мужчина ехал пьяным по Троснянскому району. Его остановил сотрудник ГИБДД и составил на него протокол. Не желая лишиться прав, пьяный водитель предложил главному гаишнику Троснянского района взятку в размере 15 тысяч рублей. Тот отказался, а мужчина «заработал» уголовное дело.

Суд приговорил его к 200 тысячам рублей штрафа. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.