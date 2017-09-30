Украинцев обязали продать орловскую землю

Глазуновский суд удовлетворил иски департамента госимущества.

Как сообщили в Глазуновском районном суде, несколько дней назад было рассмотрено три гражданских дела по иску департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Ответчиками выступили местные жители, имеющие гражданство Украины. Чиновники просили о понуждении их «произвести продажу доли в праве общей долевой собственности на земельный участок на торгах». Требования были удовлетворены полностью.

Суд сослался на Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Согласно ему, иностранные граждане и юридические лица, в уставном капитале которых иностранная доля превышает 50 процентов, могут обладать землями сельхозназначения только на праве аренды.

В данном случае граждане сопредельного государства обладают участками на праве собственности. Поэтому суд обязал их выставить землю на торги. Решения еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.