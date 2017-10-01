Мценские депутаты продлили преференции полиции

Местному ОМВД разрешили бесплатно пользоваться зданием.

Депутаты Мценского горсовета приняли постановление о передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное пользование МО МВД России «Мценский». Речь идет о здании общей площадью 332,2 квадратных метра на улице Ленина, в котором располагаются структурные подразделения местной полиции.

Оно принадлежит городу. Но уже много лет власти безвозмездно позволяют полиции его использовать. Срок действия предыдущего постановления истек 1 сентября. Поэтому руководство МО МВД поставило вопрос о продлении преференции. Депутаты не отказали – срок безвозмездного пользования зданием продлен на два года.