В Орле популярные продукты оказались небезопасными

01.10.2017 Новости, Общество

Эксперты референтного центра забраковали мясные полуфабрикаты.

В Орле по итогам проведенных на неделе проверок обнаружено небезопасное мясо и мясные полуфабрикаты. Об этом сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора. Исследования провели специалисты отдела ветсанэкспертизы.

— В результате установлено несоответствие восьми проб мяса свинины и мясных полуфабрикатов требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», — рассказали в ведомстве. — В данных образцах обнаружена повышенная бактериальная обсемененность и выделены бактерии группы кишечной палочки.

В ведомстве не уточнили, в каких именно торговых точках были забракованы продукты. Однако сообщили, что проверку не прошли котлеты, фарш и пельмени.


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