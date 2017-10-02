На территории «Кока-Колы» произошел пожар

02.10.2017 Новости, Происшествия

Его увидели жители всего города.

Днем 2 октября на территории завода компании «Кока-Кола» в Орловском районе произошел пожар. Фотографии происшествия опубликованы в соцсетях. На снимках виден густой черный дым, который поднимается из-за здания предприятия. Он заметен даже из центра города.

По данным «ОрелГрада», горит утеплитель на площади 30 квадратных метров. На месте работают пожарные. Угрозы зданию завода нет.

Напомним, имущественный комплекс предприятия выкупает компания «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток», и вскоре там наладят производство напольных покрытий.


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