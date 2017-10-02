Под Орлом вынесли приговор за нарушения на губернаторских выборах

Главу избиркома признали виновной в хищении вверенного имущества.

Как сообщили в Покровском районном суде, рассмотрено уголовное дело в отношении председателя участковой избирательной комиссии. Преступление она совершила в сентябре 2014 года во время проведения губернаторских выборов.

Как следует из материалов дела, она получила на подготовку и проведение выборов губернатора 53,6 тысячи рублей. Часть этих средств должна была выдать членам избиркома в качестве премий за активную работу. Однако женщина присвоила себе всю сумму.

В суде она признала вину. Ее наказали лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Запрет будет действовать в течение пяти лет. Приговор пока не вступил в законную силу.