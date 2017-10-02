В Мценске оправдали фигурантов дела о растрате казенных средств

02.10.2017 Новости, Общество

Суд вынес оправдательный приговор в отношении сотрудников ветслужбы.

Как сообщили в суде Мценского района, оправдательный приговор вынесен по уголовному делу о растрате бюджетных средств. В действиях двоих подсудимых не было найдено состава преступления. Эту позицию поддержал областной суд. Коллегия по уголовным делам оставила вердикт Мценского райсуда без изменения.

По нашим данным, речь идет о процессе над начальником и главным бухгалтером межрайонной ветлаборатории. В вину им следствие поставило то, что они за счет бюджетного учреждения оплатили штрафы, наложенные на них как на должностных лиц. Общая сумма растраченных средств превысила 50 тысяч рублей.

Привлеченный к административной ответственности служащий обязан оплатить штраф из своего кармана. В регионе немало примеров, когда при аналогичных обстоятельствах даже при менее крупных растратах выносились обвинительные приговоры. Однако в данном случае суд оправдал подсудимых, «поскольку совершенное ими деяние в силу малозначительности не представляет общественной опасности».


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