В Мценске оправдали фигурантов дела о растрате казенных средств

Суд вынес оправдательный приговор в отношении сотрудников ветслужбы.

Как сообщили в суде Мценского района, оправдательный приговор вынесен по уголовному делу о растрате бюджетных средств. В действиях двоих подсудимых не было найдено состава преступления. Эту позицию поддержал областной суд. Коллегия по уголовным делам оставила вердикт Мценского райсуда без изменения.

По нашим данным, речь идет о процессе над начальником и главным бухгалтером межрайонной ветлаборатории. В вину им следствие поставило то, что они за счет бюджетного учреждения оплатили штрафы, наложенные на них как на должностных лиц. Общая сумма растраченных средств превысила 50 тысяч рублей.

Привлеченный к административной ответственности служащий обязан оплатить штраф из своего кармана. В регионе немало примеров, когда при аналогичных обстоятельствах даже при менее крупных растратах выносились обвинительные приговоры. Однако в данном случае суд оправдал подсудимых, «поскольку совершенное ими деяние в силу малозначительности не представляет общественной опасности».