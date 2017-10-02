В Орле рейд по просрочке закончился скандалом

Охрана выгоняла активистов из супермаркета.

Как сообщили в общественной организации «Скорая молодежная помощь», активисты провели очередной рейд по выявлению просроченной продукции в магазинах Орла. Два супермаркета прошли проверку, а вот визит в третий закончился скандалом. Там было найдено много товаров с истекшим сроком годности.

— Директору было «все равно» на найденные испорченные товары, охрана выгоняла из магазина активистов организации, а просроченный алкоголь директор отдал несовершеннолетнему в руки, — рассказали общественники.

Активисты написали жалобу на администрацию торговой сети и сообщили в надзорные органы. К слову, представители ритейлера уже связались с активистами и пообещали провести внутреннюю проверку.

— Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой ситуацией в нашем магазине, — сообщили они.