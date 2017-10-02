В Орле внедорожник протаранил две машины и забор

Водитель иномарки не уступил дорогу.

ДТП произошло 30 сентября в 10:40, сообщили в УГИБДД по Орловской области. 35-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» ехал по улице Колхозной со стороны улицы Васильевской. На перекрестке с улицей Генерала Родина он не уступил дорогу ВАЗ-21099, который ехал по главной дороге.

После создания аварийной ситуации «Тигуан» протаранил припаркованные «шестерку» и ВАЗ-21099, а затем влетел в забор. В результате ДТП пострадал водитель «девяносто девятой», но госпитализация ему не потребовалась.