В Орловской области нашли 12 тысяч нелегалов

Власти региона подвели итоги борьбы с неформальной занятостью.

Информация была озвучена на заседании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Орловской области. Как сообщил начальник областного управления труда и занятости Анатолий Майоров, с начала года в регионе выявлено 12 228 работников без официального оформления. Из них удалось легализовать трудоустройство 7 000 человек.

— Проведено 164 заседания районных межведомственных комиссий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы во всех муниципальных образованиях, — отметил Анатолий Майоров. — На беседы приглашались индивидуальные предприниматели и руководители предприятий.

Члены межведомственной комиссии пришли к выводу, что решить проблему неформальной занятости без участия самих работников, соглашающихся трудиться без оформления и получающих зарплату «в конвертах», крайне нелегко.