Орловцы смогут поклониться уникальному башмаку

В Орел прибывает православная святыне.

В Орел доставят башмачок святителя Спиридона Тримифутинского. Реликвия будет находиться в областном центре в храме Иверской иконы Божией Матери с 4 по 6 октября, сообщили в митрополии. Затем тапочек святителя отправится на постоянное хранение в один из монастырей России.

Святыню передал митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий.

— 4 и 5 октября после Божественной литургии в Иверском храме будут совершаться молебен святителю Спиридону, на вечернем богослужении – акафист святому. В 12:00 и 15:00 — молебен с акафистом святителю Спиридону, — рассказали в митрополии.

Предание гласит, что святитель Спиридон после своей кончины продолжает «ходить» по миру и помогать нуждающимся. Это подтверждает его обувь, которая изнашивается и ее периодически меняют. Изношенные башмачки раздают монастырям. Тело подвижника после смерти поддерживает нормальную температуру.