Орловские чиновники уверены в успешном завершении ремонта дворов

Об этом они рассказали сегодня замминистра строительства и ЖКХ Андрею Чибису.

Власти Орловской области не имеют опасений по поводу сроков сдачи объектов в рамках проекта по формированию комфортной городской среды, сообщил вице-председатель правительства Александр Ремига во время всероссийского селекторного совещания. Его провел замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Ранее чиновники опасались за Орел, где по 21 двору с подрядчиками были расторгнуты контракты. Однако их «подхватили» другие компании, и сейчас они продолжают работу.

— В целом, как было сказано на совещании, программу в Орловской области планируется закончить с хорошими результатами. Завершаются работы по благоустройству дворов и общественных зон в городах Ливны и Болхов. Во Мценске все работы должны быть выполнены не позднее 1 ноября, — уточнили в администрации области.

Ранее общественники из движения «Без Ям Орловщина» провели масштабный рейд по дворам, которые попали в программу ремонта. Его результаты оказались неутешительными.