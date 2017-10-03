Суд разрешил Екатерине Стрелец шоппинг

А также посещение университета, разговоры с подругой и прогулки в поселке.

Заводской райсуд продлил домашний арест бывшей начальнице Управления коммунальным хозяйством и МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Екатерине Стрелец на два месяца, сообщают «Орловские новости». Вместе с тем суд предоставил Стрелец смягчение ограничений.

Так, теперь экс-глава ритуального предприятия может раз в неделю ходить за покупками в «Европу» на Карачевском шоссе, гулять по поселку, в котором проживает, а также созваниваться с подругой из Санкт-Петербурга. Кроме того, Стрелец разрешено посещать занятия в РАНХиГС, где она числится студенткой.

Екатерина Стрелец была задержана 6 апреля 2017 года. Она подозревается в получении взятки в бытность руководителем УКХ Орла. По версии следствия, 15 апреля 2016 года Екатерина Стрелец получила от генерального директора одной из фирм 200 тысяч рублей. Судя по всему, речь идет о компании, которая претендовала на получение подряда по дорожному ремонту в Орле. За эти деньги она должна была принять решение в пользу взяткодателя и отдать муниципальный контракт ему.

По информации издания «Коммерсант», взятка была получена Екатериной Стрелец от Алексея Тарусова, совладельца местных ООО «Дорзнаксервис» и ООО «Доринвест».

Напомним, Екатерина Стрелец, приехавшая в Орел из Санкт-Петербурга, руководила МКУ «Управление коммунальным хозяйством» г. Орла с начала апреля по начало июня 2016 года.