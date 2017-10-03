В Орле будут ремонтировать переезд на Маслозаводском

03.10.2017 Новости, Общество

Пока, правда, конкретные даты не называются.

Как сообщил замначальника управления городского хозяйства Николай Галка на совещании в мэрии 3 октября, разработан комплекс мероприятий по ремонту железнодорожного переезда в переулке Маслозаводском. Администрация провела работу вместе с РЖД. Конкретные даты начала ремонта не называются.

Напомним, железнодорожники хотели полностью закрыть движение через переезд в связи с его неудовлетворительным состоянием. Администрация была с этим не согласна. Транспортная прокуратура также встала на сторону чиновников.


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