В Орле будут ремонтировать переезд на Маслозаводском

Пока, правда, конкретные даты не называются.

Как сообщил замначальника управления городского хозяйства Николай Галка на совещании в мэрии 3 октября, разработан комплекс мероприятий по ремонту железнодорожного переезда в переулке Маслозаводском. Администрация провела работу вместе с РЖД. Конкретные даты начала ремонта не называются.

Напомним, железнодорожники хотели полностью закрыть движение через переезд в связи с его неудовлетворительным состоянием. Администрация была с этим не согласна. Транспортная прокуратура также встала на сторону чиновников.