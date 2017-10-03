В Орле разбился мотоциклист

Мужчина пострадал в столкновении с автомобилем «Ниссан».

3 октября в Орле на улице Бурова произошла авария с участием мотоциклиста. ДТП случилось в 11:30, сообщили «ОрелГраду» в УГИБДД по Орловской области.

Известно, что 56-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал со стороны Московского шоссе и в районе дома №1г по улице Бурова столкнулся с мотоциклом «Хонда», за рулем которого был 36-летний орловец. Двухколесное транспортное средство двигалось в попутном направлении.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в ООКБ.