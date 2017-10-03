В Орловской области появится народный бюджет

Наш регион подключился к федеральному тренду.

Орловская область вслед за другими регионами приступила к реализации проекта «Народный бюджет». Положение о нем утвердило правительство. Как следует из текста, проект «направлен на определение и реализацию социально значимых мероприятий, инициированных гражданами и включенных в муниципальные программы».

Концепция предполагает участие жителей, в том числе финансовое, в решении важных вопросов местного значения. В частности, им дадут право участвовать не только в обсуждении проектов строительства, реконструкции и благоустройства, но и составлении и проверке достоверности смет. Предполагается, что средства народного бюджета будут направляться на решение проблем в коммунальной сфере, ремонт дорог и тротуаров, муниципальных объектов образования, культуры, физкультуры и спорта, площадей, парков, спортивных и детских площадок, мест массового отдыха и другое.

«Задачи проекта решаются через реализацию отобранных на конкурсной основе мероприятий, — сказано в положении. — Информирование населения о проекте осуществляется через государственную специализированную информационную систему «Портал Орловской области – публичный информационный центр» и официальные сайты муниципальных образований».

Реализацию проекта поручат чиновникам, предпринимателям, юридическим лицам и самому населению. Для обсуждения будут проводить собрания жителей, территориальных органов общественного самоуправления и товариществ собственников жилья. На собрании должна быть избрана инициативная группа муниципального образования, которая и будет «вносить предложения по мероприятиям и определять уровень софинансирования».

Кстати, финансирование проекта планируется не только за счет средств областного и местных бюджетов, но и за счет жителей. Потому бюджет и назван народным. Если местные жители соберут деньги на проект, то из казны выделят субсидию. Впрочем, имеются ограничения. Так, для муниципального района, городского округа и городского поселения максимально допустимая стоимость мероприятия с учетом всех источников софинансирования составит 4 миллиона рублей.