В Орловской области рождаемость упала на 14 процентов

Снижение демографических показателей зафиксировал Орелстат.

Согласно оперативным данным Орелстата, в Орловской области в январе-августе родилось 4 805 детей, или на 841 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подсчитано, что уровень рождаемости по сравнению с прошлогодним снизился на 14,3 процента.

Однако при этом немного сократилась и смертность. В текущем году за отчетный период в регионе умерло 8 058 человек против 8 226 в 2016 году. Естественная убыль населения по данным за 8 месяцев составила 3 253 человека – такова разница между количеством умерших и родившихся.

При этом уровень младенческой смертности по сравнению с 2016 годом снизился почти на 20 процентов. В отчетном периоде в нашей области зарегистрирована смерть 29 детей в возрасте до одного года.