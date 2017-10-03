Жителей аварийного дома на Черкасской начали переселять

03.10.2017 ЖКХ, Новости

Фото Виктора Каплина

Собственники начали получать квартиры.

Как сообщил первый замглавы администрации Олег Минкин на планерке, квартиры, приобретенные для жителей аварийного дома №73а на улице Черкасской, начали передавать собственникам. Приобретенное жилье уже прошло процедуру регистрации. Две из восьми квартир находятся в социальном найме и переданы Управлению коммунальным хозяйством, шесть оставшихся готовят для передачи владельцам.

Напомним, дом №73а на улице Черкасской был признан аварийным. Власти обратили на него более пристальное внимание после обрушения здания на набережной.


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