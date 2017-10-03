Жителей аварийного дома на Черкасской начали переселять

Собственники начали получать квартиры.

Как сообщил первый замглавы администрации Олег Минкин на планерке, квартиры, приобретенные для жителей аварийного дома №73а на улице Черкасской, начали передавать собственникам. Приобретенное жилье уже прошло процедуру регистрации. Две из восьми квартир находятся в социальном найме и переданы Управлению коммунальным хозяйством, шесть оставшихся готовят для передачи владельцам.

Напомним, дом №73а на улице Черкасской был признан аварийным. Власти обратили на него более пристальное внимание после обрушения здания на набережной.