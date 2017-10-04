Афонин и Меркулов открестились от поста губернатора

Первый вообще заявил, что занят подготовкой к столетию революции.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин и директор орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов, которых СМИ включили в число возможных кандидатов на пост губернатора Орловской области, заявили, что ничего не знают о своем возможном назначении. Напомним, ранее медиа сообщили о возможной отставке Вадима Потомского на этой неделе.

— У меня нет никакой информации, что Вадим Владимирович куда-то уходит. У меня большая работа по подготовке к столетию Великой Октябрьской социалистической революции в партии, следующая неделя парламентская очень напряженная, — цитируют Юрия Афонина «РИА Новости».

Экс-сенатор и замгубернатора Павел Меркулов заявил, что услышал о возможной отставке Вадима Потомского в первый раз, и новость стала для него неожиданностью. Себя на эту должность он примерять не стал.

— Это совсем непростой вопрос. Это же не согласиться сходить в кино. Это не та работа, где можно так легко согласиться, — сказал изданию Меркулов.

Напомним, третьим кандидатом, который может сменить Вадима Потомского, назывался начальник оперуправления МВД России Анатолий Якунин, уроженец Орловской области.