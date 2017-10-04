Глава Минсельхоза похвалил орловских аграриев

«Молодцы, на подъёме», — оценил он деятельность орловской сельскохозяйственной отрасли.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев посетил экспозицию Орловской области на агропромышленном форуме «Золотая осень», который проходит в Москве, сообщает «РИА 57».

С министром общался зампред правительства Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов. Он рассказал о росте производства большинства видов растениеводческой продукции и познакомил главу Минсельхоза с ведущими сельхозтоваропроизводителями. Александр Ткачев высоко оценил агропромышленный комплекс региона.

— Молодцы, на подъёме, — сказал он.

Напомним, делегация Орловской области во главе с губернатором Вадимом Потомским принимает участие в выставке «Золотая осень», которая проходит на территории ВДНХ. На форуме уже было подписано несколько соглашений о сотрудничестве.