Калужский суд рассмотрел дело о долгах «Дормаша»

Долг в 44 млн рублей включен во вторую очередь реестра кредиторов.

Арбитражный суд Центрального округа в Калуге рассмотрел кассационные жалобы конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» и «Челябинвестбанка» на решение арбитражного суда Орловской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Воронеже. Спор идет о задолженности завода.

Ранее в суд обратилась налоговая служба. Она попросила изменить реестр требования кредиторов банкротящегося «Дормаша». Иск был удовлетворен. Орловский арбитраж перевел из третьей во вторую очередь реестра задолженность завода по страховым взносам на пенсионное обеспечение в сумме более 44 миллионов рублей.

«Дормаш» и «Челябинвестбанк» просили отменить это решение, но своего не добились – их жалобы были оставлены без удовлетворения. Кратко история вопроса такова. Налоговая служба как уполномоченный орган в июле 2016 года обратилась в арбитраж с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Дормаш» 93,74 миллиона рублей. Иск был удовлетворен, и всю заявленную сумму включили в третью очередь реестра.

При этом было установлено, что из указанной суммы задолженность по взносам на обязательное пенсионное страхование составляет 44,1 миллиона рублей. Долг образовался за 2014 и 2015 годы. Заводу были выставлены требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. Однако предприятие ничего не заплатило. В результате службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства.

Чуть позже налоговая служба вновь обратилась в арбитраж и попросила перевести 44,1 миллиона рублей во вторую очередь реестра требований кредиторов. Это повышает шансы на их взыскание. Суд просьбу удовлетворил. Именно это решение и пытались оспорить в Калуге представители завода и банка. Однако кассационная инстанция посчитала, что нижестоящие суды правильно оценили ситуацию.