Орловская делегация примет участие в агровыставке «Золотая осень»

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Делегация Орловской области отправилась на главный ежегодный сельскохозяйственный форум России «Золотая осень», сообщили в правительстве региона. Выставка пройдет на территории ВДНХ. В этом году ее основной темой станет развитие экспортного потенциала АПК. Специалисты также обсудят перспективы инвестиционного потенциала агропромышленности РФ.

Возглавил делегацию Орловщины губернатор Вадим Потомский. Вместе с ним на «Золотую осень» отправились вице-председатели правительства — Дмитрий Бутусов, Сергей Филатов и Михаил Коротаев, а также гендиректор ООО «Знаменский СГЦ» Елена Климова.

— На выставке будет представлена экспозиция Орловской области. Члены делегации примут участие в Агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост», заседании Клуба инвесторов «Вектор на российский Агро-Tech», в специализированных семинарах, посетят отраслевые конкурсы, — сообщили в облправительстве. — В рамках агропромышленной выставки планируется подписание ряда соглашений между Правительством Орловской области и компаниями АПК.