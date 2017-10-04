Орловская область будет сотрудничать с «Теплицами России»

Подписано соглашение.

Правительство Орловской области подписало соглашение о партнерстве с республиканской производственно-научной ассоциацией «Теплицы России». Сотрудничество было узаконено в рамках форума «Золотая осень» в Москве 4 октября, сообщает «РИА 57».

— В числе направлений сотрудничества определены обеспечение продовольственной безопасности Орловской области, реализация в субъекте инвестиционных проектов, развитие агропромышленных парков и аграрных кластеров, продвижение возможностей Орловщины в России и за рубежом, — пишет издание.

Стороны будут формировать предложения по развитию агрозаконодательства, разрабатывать программы, концепции и вести иную деятельность.

Напомним, ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит на территории ВДНХ. На ней присутствует орловская делегация во главе с губернатором Вадимом Потомским.