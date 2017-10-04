Орловской области предсказали бурный рост и развитие

Утвержден прогноз социально-экономического развития.

Исполняющий обязанности главы Орловской области Александр Бударин утвердил прогноз социально-экономического развития региона на 2018-2020 годы. В ближайшее время документ будет направлен в Орловский облсовет народных депутатов. Он станет ориентиром при верстке очередного трехлетнего бюджета. Судя по обнародованным данным, Орловщину ожидают бурный рост и развитие. Прогнозом предусмотрено увеличение практически всех определяющих показателей.

Отметим, что авторы документа предусматривают три сценария: консервативный, базовый и целевой. Последний – наиболее оптимистичный. Поэтому приведем данные самого пессимистичного сценария, то есть консервативного. Согласно документу, валовый региональный продукт (ВРП) в 2016 году составил 217,5 миллиарда рублей. По оценкам чиновников в 2017 году он составит 228,1 млрд, в 2018 – 248,1, в 2019 – 256,7 и в 2020 году – 271,4 миллиарда рублей.

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 98,9 процента, в 2017 году он ожидается на уровне 100,5 процента, в 2018 – 101,2, в 2019 – 101,6 и в 2020 году – 101,8 процента. Инвестиции в основной капитал должны вырасти с 47,8 миллиарда рублей в 2016 году до 52,8 миллиарда в 2020-м. Рост производства сельхозпродукции за такой же период прогнозируется с 71 до 92,4 миллиарда рублей.