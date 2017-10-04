В Должанском районе построят завод удобрений

Было подписано соответствующее соглашение.

Правительство Орловской области достигло договоренности с ООО «Орелметахим» о строительстве Должанского завода удобрений, сообщили в администрации региона.

Документ о реализации инвестпроекта подписали заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов и генеральный директор ООО «Орелметахим» Николай Малышев в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве.

Сообщается, что срок реализации проекта — до 2021 года. Планируется построить завод, который будет выпускать до 700 тысяч тонн гранулированного карбамида в год.

— Выбор площадки для реализации проекта обусловлен наличием сырья, развитой инфраструктурой, низкой стоимостью энергоресурсов и близостью к потребителям. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать около 300 новых высокоэффективных рабочих мест, — сообщили в облправительстве.