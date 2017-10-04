В Орле осудили похитителей топлива из нефтепровода

Пятерым членам группы вынесен обвинительный приговор.

Пять членов организованной преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Брянск», приговорены к заключению. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Похитители осуществляли свою деятельность в период с марта по август 2015 года. Им удалось похитить около 39 тонн дизтоплива на общую сумму более 1,2 млн рублей.

— Согласно приговору суда всем членам организованной преступной группы в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы со штрафом, — сообщила старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина.

Ранее сообщалось, что главой группы являлся 49-летний житель областного центра. Краденое продавалось «с рук» неизвестным лицам. Троих мужчин поймали сразу, а двое скрывались и были объявлены в федеральный розыск. Дело было отправлено в суд в октябре 2016 года.