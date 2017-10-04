В Орловской области ожидаются дожди и ветер

04.10.2017 Новости, Общество

МЧС предупреждает о непогоде.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, Гидрометцентр прогнозирует дождливую и ветреную погоду на территории региона в ближайшие сутки. Порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, днем +8°С…+13°С.

— В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, — предупреждает МЧС.


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