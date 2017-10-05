В честь Орла названо 187 улиц

По этому показателю наш город обогнал даже Санкт-Петербург.

«Яндекс» опубликовал итоги исследования «Улицы России», в которых разобрал названия, формы и другие аспекты городских сетей. Было проанализировано около 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов. При исследовании учитывались улицы всех типов, в том числе переулки, площади, шоссе и т.д.

Один из блоков исследования посвящен городам, в честь которых названы улицы. Орел попал в топ-10 таких городов, заняв 9-е место. Согласно данным, Орловская улица (или переулок, шоссе и др. — прим. ред.) есть в 55 регионах. Всего исследователи насчитали 187 таких географических объектов.

Лидирует в этом рейтинге Москва — 1482 улицы в 82 регионах. В топ-10, например, не попал Петербург, хотя его прежнее название — Ленинград — находится на второй строчке. Кстати, в Москве есть и Новоорловская улица, и Орловский переулок.