В Орле МУПам запретили раздувать штат

Из-за дефицита бюджета.

Мэр Орла Василий Новиков направил главе администрации Александру Муромскому письмо, в котором требует запретить руководителям муниципальных предприятий города увеличивать численность штата. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе горсовета. Сообщается, что решение принято в связи с финансовым состоянием МУПов и размером дефицита бюджета Орла.

— Согласно п. 26 решения горсовета от 22 декабря 2016 года «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в этом году и в последующие два года численности аппарата управления и работников муниципальных казенных учреждений, — пояснили в горсовете.

Напомним, почти все муниципальные предприятия Орла являются убыточными и находятся в предбанкротном состоянии.